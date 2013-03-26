Государственный банк развития начнет работу в течение года
Государственный банк развития начнет функционировать в 2014 году, сказано в Программе активизации развития экономики на 2013-2014 годы, утвержденной постановлением правительства №187 и размещенной на сайте Кабмина.
Согласно программе, за создание государственного банка развития отвечают первый вице-премьер-министр Украины, Минэкономразвития, Минфин, Минюст, Национальный банк, Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, Нацкомфинуслуг, Госпредпринимательство, Госинвестпроект и Госинформнауки.
В рамках программы указанные государственные органы должны до четвертого квартала 2013 года разработать и вынести на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект о государственном банке развития, а также обеспечить функционирование банка развития до 2014 года.
Прогнозный объем финансирования данных мероприятий в соответствии с программой составляет 10 млрд грн, финансирование предусмотрено за счет «прочих источников, в том числе средств, привлекаемых под государственные гарантии».
Как сообщал УНИАН, в феврале на расширенном заседании Кабинет министров Украины принял решение о создании Украинского банка развития.