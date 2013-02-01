На «Турбоатоме» горела электроподстанция

В Харькове на ОАО «Турбоатом», которое является одним из крупнейших в Восточной Европе производителей турбин и турбинного оборудования, произошло загорание на электроподстанции.

Информацию об этом подтвердил корреспонденту УНИАН помощник начальника Главного территориального управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области Игорь Лупандин.

По его данным, сообщение о загорании на электроподстанции, размещенной на территории «Турбоатома», поступило в 16.34. На место происшествия были направлены 11 пожарных отделений. В 18.04 загорание было ликвидировано. Площадь пожара составила около 160 кв. м.

И.Лупандин подчеркнул, что горело масло в емкостях электроподстанции, которая была построена в 1937 году.

«Цех не горел, горели только масляные емкости подстанции. Подстанция стоит отдельно. Производство не прекращалось», - сказал он.

И.Лупандин подчеркнул, что в результате пожара никто не пострадал.

«Благодаря действиям того подразделения, которое обслуживает и обеспечивает безопасность на данном объекте, на «Турбоатоме», они первые прибыли, загорание сразу же было локализовано, что способствовало быстрому его гашению», - отметил он.

На данное время причины возникновения пожара и нанесенный ущерб устанавливаются.

В пресс-службе ОАО «Турбоатом» происшествие пока еще не комментируют. «Официальных комментариев мы пока еще не даем», - сказали корреспонденту УНИАН в пресс-службе завода.