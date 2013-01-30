Из-за трагедии в Бразилии украинским ночным клубам устроят тотальную проверку

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в рамках профилактической работы по предупреждению трагедий, связанных с отдыхом граждан, по всей территории Украины будет проведен мониторинг и анализ состояния пожарной и техногенной безопасности культурно-развлекательных заведений, в частности, ночных клубов, ресторанов и других развлекательных заведений с массовым пребыванием людей.

Особое внимание будет уделяться состоянию электрохозяйства, путей эвакуации, наличия и работоспособности внешнего и внутреннего противопожарного водоснабжения, систем противопожарной защиты.

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По результатам анализа руководителям заведений будет предложено немедленно принять безотлагательные меры по выполнению в полном объеме предложенных предписаниями мероприятий, направленных на предупреждение возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций и недопущения гибели и травмирования людей. С руководителями объектов отдыха и обслуживающим персоналом будет организовано проведение противопожарного инструктажа.

Кроме того, будут организованы и проведены практические отработки оперативных планов и пожаротушение культурно-развлекательных заведений, в частности, ночных клубов, ресторанов и других развлекательных заведений с массовым пребыванием людей.

Выявленные нарушения на объектах, которые создают угрозу пожара или препятствуют его гашению и эвакуации людей, а также объекты, где будут выявлены существенные нарушения, будут освещаться в средствах массовой информации

По результатам мониторинга органам местного самоуправления и органам исполнительной власти будет направлена информация о состоянии пожарной и техногенной безопасности и осуществлении соответствующих мер реагирования.

В пресс-службе напомнили, что 27 января 2013 года во время проведения культурно-развлекательных мероприятий в ночном клубе «Кисс» (г. Санта-Мария, Бразилия) возник пожар, в результате которого погибли 245 человек, 131 пострадавший с травмами и ожогами доставлены в больницы. Причина такого количества погибших и травмированных – неудовлетворительное противопожарное состояние заведения, а также незнание обслуживающим персоналом обязанностей в случае пожара.