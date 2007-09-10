Начинается международный фестиваль непрофессионального кино «Кинокиммерия»

11 сентября в г. Херсоне стартует второй Международный фестиваль непрофессионального кино «Кинокиммерия».

Как сообщили УНИАН в управлении информации и связей с общественностью Херсонской ОГА, торжественное открытие фестиваля состоится в 14.00 в киноконцертном зале «Юбилейный». На протяжении работы фестиваля в фойе «Юбилейного» будет работать выставка фотоклуба «Херсон».

На фестивале ожидается показ свыше 80 фильмов, созданных любителями из Украины, Болгарии, России, Франции, Испании, Израиля. Победители будут определены в пяти номинациях: документальное кино, научно-просветительский фильм, клип, анимация и игровой фильм. За три дня фестиваля его участники, кроме просмотра фильмов, проведут творческие встречи с профессиональными кинорежиссерами и преподавателями, прослушают мастер-классы.

В состав жюри кинофестиваля «Кинокиммерия» вошли кинорежиссер, член-корреспондент Академии искусств Украины, заслуженный деятель искусств Михаил ИЛЬЕНКО, директор Института экранных искусств, КНУ театра кино и телевидения им. Карпенка-Карого, заслуженный деятель искусств Украины Николай СЛОБОДЯН, секретарь Национального союза кинематографистов Украины Юрий РИПЕНКО, известные режиссеры.