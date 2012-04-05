Ландики подали иск к избитой Коршуновой с требованием вернуть деньги

Об этом УНИАН сообщил адвокат М.Коршуновой Игорь Зазымкин.

В тоже время он заявил, что подробности, изложенные в иске, ему неизвестны.

В частности, он не уточнил, от чьего имени со стороны родственников Р.Ландика был подан иск, когда состоится его рассмотрение и какая именно сумма в нем указана.

«О том, что гражданский иск подан, я узнал от Марии, она мне говорила. Но всех документов по этому делу я еще не получил. Она сейчас находится за пределами Луганска. Была договоренность, что как только придут документы, она мне сообщит. Пока никаких сообщений не было», - сказал он.

Также он сообщил, что 24 апреля состоится заседание Апелляционного суда по уголовному делу Р.Ландика, который судом первой инстанции был признан виновным в избиении 20-летней модели М.Коршуновой.

По информации газеты «Сегодня», инициатором обращения в суд с требованием вернуть материальную компенсацию в размере 320 тыс грн, которую М.Коршунова получила за мировое соглашение между ними, стала мать Р.Ландика.

Как сообщал УНИАН, 19 января Ленинский райсуд города Луганска признал сына народного депутата Украины от Партии регионов, депутата Луганского горсовета Романа Ландика виновным в избиении 20-летней модели Марии Коршуновой и приговорил его к трем годам лишения свободы с испытательным сроком на два года. Р.Ландик был освобожден в зале суда.