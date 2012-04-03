Мать Ландика требует от его жертвы вернуть компенсацию

Мария Коршунова готовится к новой встрече с Романом Ландиком. Бывший депутат Луганского горсовета и модель через три недели могут вновь встретиться в суде. Коршунова в эксклюзивном интервью ТСН.Особливе рассказала, что Роман Ландик подал не только апелляцию на приговор суда.

Мать Ландика-младшего судится с Коршуновой и требует вернуть 320 тысяч гривен, которые выплатили девушке за моральный ущерб. В январе сыну народного депутата Владимира Ландика - Роману - дали три года условно за резонансное избиение Коршуновой в ресторане. Мария уехала из родного города и мечтает сейчас о новой жизни.

"Сегодня пришла повестка на 24 апреля, и на меня подали гражданский иск. Требуют вернуть компенсацию - 320 тысяч", - говорит девушка.

Мария впервые публично признается, что отец Романа, народный депутат Владимир Ландик летом за моральный ущерб заплатил ей 320 тысяч гривен. Теперь его жена требует их вернуть.

"Она пишет, что это соглашение, и так, как это было без его согласия, требует его разорвать", - жалуется Коршунова.

Мария признается, что вернуть деньги она не может. Ведь все их потратила на адвокатов, охранников и лечение.

"Ну я сначала отказывалась от компенсации от этой семьи... А потом когда я узнала, сколько будут стоить услуги адвоката в этом резонансном деле... И адвокат, лечение, потом начался суд, опять лечение. Я лечила сотрясение, потом я лечила нервы , опять нервы, нервы".

Адвокат Романа Ландика по телефону объяснила, что повестка в суд, которую получила Мария Коршунова, к денежной компенсации отношения не имеет и об иске ему ничего не известно. Речь идет лишь об апелляции на приговор и снятия судимости с Романа.

Сама же Мария Коршунова собирается покорить столицу. Говорит, в родном Луганске работу трудно найти, особенно той, которую знает весь город.

Мария уже разослала свои фотографии в модельные агентства и договорилась о первых собеседования. В Луганск возвращаться пока не собирается. На судебные заседания по делу Ландика обещает отправить своего адвоката. Сама туда придет только при крайней необходимости.