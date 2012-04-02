Дни матчей Евро-2012 хотят сделать выходными

Как сообщили УНИАН в департаменте «Евро-2012» Львовского городского совета, города, которые будут принимать Евро-2012, инициируют объявлениеь дней матчей выходными.

«Такое решение сейчас рассматривается в правительстве. Речь идет о том, чтобы в каждом из 4 городов дни проведения матчей были выходные. Львову в этом плане проще, ведь из трех матчей, которые будет принимать город, два пройдут в выходные дни – в субботу и воскресенье. Еще один матч состоится в среду», - рассказали УНИАН в департаменте «Евро-2012» Львовского городского совета.

8 июня состоится первый матч и открытие Турнира. Во Львове состоятся три матча финального турнира: 9 июня сыграют Германия и Португалия, 13 июня встретятся Дания и Португалия, и 17 июня – Дания и Германия.