К делу о взрыве дома в Днепропетровске суд вернется 14 февраля

Верховный Суд Украины направил уголовное дело относительно бывших должностных лиц ОАО "Днепрогаз", причастных к взрыву многоэтажки в Днепропетровске в 2007 г., на рассмотрение Заводского районного суда Запорожья.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

По данным пресс-службы, уголовное дело расследовала прокуратура Днепропетровской области, после чего оно было направлено в ВС для определения подсудности.

Предварительное слушание дела относительно бывших генерального директора „Днепрогаза” Игоря ИВАНКОВА, его заместителя Максима СОРОКИНА, главного инженера Сергея БАЧУРИНА и мастера службы ВЭС-1 Максима МУРЗИНА запланировано на 11 часов дня 14 февраля.

Государственное обвинение в суде будут поддерживать представители прокуратуры Днепропетровской области.

Как сообщал УНИАН, 21 октября 2011 г. названным должностным лицам ОАО „Днепрогаз” предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, что повлекло гибель людей, по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины.

В тот же день по представлению прокурора Днепропетровской области Октябрьский районный суд Днепропетровска избрал им меру пресечения в виде взятия под стражу. 25 октября 2011 года апелляция обвиняемых на указанное постановление была оставлена без удовлетворения.

В результате взрыва бытового газа 13 октября 2007 г. в многоэтажном жилом доме по ул. Мандриковской, 127, в Днепропетровске погибли 23 человека. Прокуратура возбудила 2 уголовных дела - по факту взрыва и в отношении руководителей "Днепрогаза" по подозрению в служебной халатности. В 2009 г. суд закрыл дело в отношении экс-руководителей предприятия по амнистии.

29 марта 2011 г. Апелляционный суд Запорожской области направил дело относительно взрыва газа в жилом доме по ул. Мандриковской в Днепропетровске на дополнительное расследование.