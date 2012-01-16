Директор-банкрот продал "на Кипр" нефтебазу, склады и гаражи

На Тернопольщине разоблачили руководителя предприятия, который незаконно завладел десятью объектами социальной собственности.

Как передает корреспондент УНИАН, в секторе общественных связей областного управления милиции сообщили, что 8 лет тому назад в одном из сел Теребовлянского района сельскохозяйственное общество владельцев земельных и имущественных паев признали банкротом. При этом были прекращены полномочия органов управления коллективного хозяйства и назначено ликвидатор. Однако руководитель обанкротившегося общества в 2011 году продал имущество предприятия, на которое претендовали кредиторы, компании, зарегистрированной на Кипре.

При этом, как выяснили работники областного управления Государственной службы борьбы с экономической преступностью, директор прибег к мошенничеству, выдумав финансовые претензии к обанкротившемуся обществу. На рассмотрение исполнительного комитета сельского совета руководитель предоставил недостоверную информацию, после чего на баланс другого аграрного предприятия, перед которым вроде бы имело кредиторскую задолженность предприятие-банкрот, были переданы здания почты и библиотеки, а также нефтебаза, склады, ремонтная мастерская, автогаражи, помещения торгово-производственного центра. Как только все имущество стало собственностью другого агропредприятия, оно при участии руководителя обанкротившегося было продано заграничной компании, отмечается в сообщении.

В январе 2012 года стражи порядка задержали злоумышленника. Относительно него возбуждено уголовное дело по ст. 364-1, ч. 2 (злоупотребление властью или служебным положением), ст.190 ч. 4 (мошенничество), ст. 209 ч.1 (легализация доходов, полученных преступным путем), ст. 366 ч.2 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины.