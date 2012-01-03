Прохожие помогли задержать банду квартирных грабителей

Во Львовской области правоохранители задержали „на горячем” банду квартирных грабителей.

Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области, воров задержали в Пустомытовском районе, когда они пытались проникнуть в очередной дом.

В частности, троих незнакомцев возле дома заметили прохожие и сообщили участковому. Правоохранители оперативно прибыли на место происшествия и задержали злоумышленников.

«Все трое задержанных – жители Закарпатья. У каждого за плечами по несколько судимостей за разбойные нападения и ограбления», - рассказал УНИАН руководитель Пустомытовского райотдела милиции Игорь ПОДЛУЖНЫЙ.

Правоохранители уже доказали причастность этой группы к пяти кражам. У мужчин изъяты похищенные вещи и деньги, отмечается в сообщении. По предварительной информации оперативников, они «гастролировали» в Пустомытовском районе на протяжении двух последних недель.

Против грабителей уже возбуждено уголовное дело по ст.185 ч.3 (кража, соединенная с проникновением в жилище). Им грозит от трех до шести лет заключения.

Все трое злоумышленников арестованы. Продолжается расследование.