Прохожие помогли задержать банду квартирных грабителей
У каждого за плечами по несколько судимостей
Во Львовской области правоохранители задержали „на горячем” банду квартирных грабителей.
Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области, воров задержали в Пустомытовском районе, когда они пытались проникнуть в очередной дом.
В частности, троих незнакомцев возле дома заметили прохожие и сообщили участковому. Правоохранители оперативно прибыли на место происшествия и задержали злоумышленников.
«Все трое задержанных – жители Закарпатья. У каждого за плечами по несколько судимостей за разбойные нападения и ограбления», - рассказал УНИАН руководитель Пустомытовского райотдела милиции Игорь ПОДЛУЖНЫЙ.
Правоохранители уже доказали причастность этой группы к пяти кражам. У мужчин изъяты похищенные вещи и деньги, отмечается в сообщении. По предварительной информации оперативников, они «гастролировали» в Пустомытовском районе на протяжении двух последних недель.
Против грабителей уже возбуждено уголовное дело по ст.185 ч.3 (кража, соединенная с проникновением в жилище). Им грозит от трех до шести лет заключения.
Все трое злоумышленников арестованы. Продолжается расследование.