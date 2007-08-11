Яворивский: повышенная активность сестёр Лукаш говорит о заинтересованности ПР

Кандидат в народные депутаты от БЮТ Владимир ЯВОРИВСКИЙ называет абсурдом заявление кандидата в народные депутаты от Партии регионов Елены ЛУКАШ о сознательном спровоцировании блоком скандала вокруг регистрации Центральной избирательной комиссией избирательного списка БЮТ.

Об этом идет речь в комментарии В.ЯВОРИВСКОГО, переданном УНИАН.

“Заявление О.ЛУКАШ о том, что БЮТ специально спровоцировал скандал и подал неправильно оформленные списки – является полным абсурдом. Ведь ей, как кандидату в народные депутаты, должно быть известно, что точный адрес каждого кандидата в народные депутаты есть в его собственноручно написанном заявлении, которое подается к ЦИК”, - подчеркнул В.ЯВОРИВСКИЙ.

По его словам, в БЮТ “знали, что против нас, как против мощнейших соперников «регионалов», будет использован весь арсенал админресурса”. “Впервые за историю независимой Украины самые активные представители Партии регионов решили снять с избирательной гонки одну из мощнейших политических сил – Блок Юлии Тимошенко”, - добавил он.

По мнению В.ЯВОРИВСКОГО, “чрезвычайная активность тандема сестер ЛУКАШ, одна из которых является секретарем ЦИК, а другая в списках Партии регионов, свидетельствует о том, что Партия регионов заинтересована в углублении политического кризиса в Украине”.

“Когда в ЦИК отказали в регистрации списков БЮТ, одна из сестер настолько утешилась, что начала аплодировать так, будто она сидела на съезде Партии регионов и слушала доклад Виктора ЯНУКОВИЧА”, говорится в комментарии В.ЯВОРИВСКОГО.

Представитель БЮТ уверен, что в ситуации с отказом в регистрации списка блока “каждый нормальный человек понимает, что разыгрывается самый обычный фарс, и авторами этого фарса являются представители Партии регионов в ЦИК”.