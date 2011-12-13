На Днепропетровщине психически больной изрубил своих родителей

В Днепропетровской области в одном из мужских монастырей на днях задержан 24-летний мужчина, который жестоко убил своих родителей – жителей Марганца.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области, тела родителей задержанного в частном доме обнаружили соседи. Судебно-медицинский эксперт насчитал на телах убитых около 50 колото-резаных и рубленных ран головы и туловища.

Кроме того, в помещении были видны следы поджога, а кухонная плита была с открытыми газовыми конфорками. Только из-за отсутствия свежего воздуха в доме не произошел пожар.

Оперативники установили, что у погибших есть 24-летний сын, который длительное время болеет шизофренией. Именно этот молодой человек, место нахождения которого устанавливалось более 5 суток, и стал подозреваемым номер один.

На первом допросе задержанный сознался, что в тот вечер вместе с матерью пришел в гости к отцу. По его словам, между ним и родителями возникла ссора на религиозной почве, поскольку мать категорически отвергала желание сына посвятить себя «христианскому религиозному служению». В ответ рассвирепевший сын ножом, а затем топором нанес родителям многочисленные удары, пока они не перестали дышать.

По факту двойного убийства возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Если злоумышленника признают вменяемым, за это преступление ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.