В Донецкой области повесился шестиклассник
17:44, 04 декабря 2011Общество
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Официальной информации не было
В городе Торезе Донецкой области повесился ученик 6 класса общеобразовательной школы № 11.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщила одна из бывших учителей школы, которая в настоящее время находится на пенсии.
По ее словам, мальчик повесился дома, придя после школы, в пятницу, 2 декабря, а сегодня состоялись его похороны. Ребенка похоронили на кладбище поселка 7-й шахты.
Обстоятельства случившегося, «наверное, выясняются», отметила бывший педагог.
Официальной информации о данном суициде школьника от правоохранительных органов пока не поступало.
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