В МАУ объяснили причины аварийной посадки самолета

Самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины» 30 октября после вылета из аэропорта «Донецк» в Хургаду (Египет) совершил аварийную посадку в аэропорту «Донецк» из-за нарушений в системе кондиционирования.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь МАУ Евгения САЦКАЯ.

По ее словам, вчера утром после вылета чартерного рейса Донецк-Хургада и набора высоты датчики показали разгерметизацию салона. После снижения самолета показатели стабилизировались, экипаж продолжил набирать высоту, однако ситуация с разгерметизацией повторилась. В связи с этим было принято решение вернуться в аэропорт вылета для выяснения ситуация.

«В результате было выявлено нарушение уплотнителя в системе кондиционирования, после устранения неисправности самолет вылетел в Хургаду», - сообщила Е.САЦКАЯ.

По ее словам, задержка вылета составила 11 часов, самолет уже вернулся с пассажирами из Хургады в Донецк.

Расследование инцидента делегировано самой авиакомпании МАУ.

Е.САЦКАЯ отметила, что из-за этой ситуации также нарушилось выполнение других рейсов, поскольку данный самолет должен был сделать маршрут Донецк-Хургада-Одесса-Хургада-Донецк. Однако в связи с задержкой в 11 часов самолет совершил только рейс Донецк-Хургада-Донецк. Пассажиров из Хургады в Одессу и из Одессы в Хургаду доставлял другой самолет, также с задержкой около 11 часов.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» соединяет Украину с 35-ю столицами и ключевыми городами Европы, Азии, Африки и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3000 других городов мира.

Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР). МАУ выполняет более 450 международных и внутренних рейсов в неделю.

Флот МАУ состоит из 19 самолетов «Боинг 737».