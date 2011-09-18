В запорожскую аптеку подбросили гранату с бензином

В Запорожье неизвестные подбросили взрывпакет в аптеку, расположенную в 9-этажном жилом доме в Хортицком районе.

Как сообщили УНИАН в руководстве Запорожского главка милиции, информация о происшествии поступила сегодня около 9 утра.

«Придя на работу персонал аптеки обнаружил на пороге пакет с гранатой и несколькими емкостями с темной жидкостью и характерным запахом горюче-смазочных материалов», - рассказали в милиции.

На место происшествия в срочном порядке выехали бригады скорой помощи, подразделения ГУ МЧС Украины в Запорожской области, представители оперативных служб милиции и взрывотехники ГУ МВД Украины в Запорожской области.

«На месте происшествия действительно был обнаружен пакет с колбами с горюче-смазочными материалами и гранатой, которая, как позже было установлено, была в небоеспособном состоянии – просто корпус гранаты», - сообщили в милиции, отметив, что сейчас работы на месте происшествия продолжаются, движение пешеходов и транспорта на улице Гудыменко перекрыта, ведется опрос свидетелей и сотрудников аптеки.

Предварительная версия правоохранительных органов - пакет подбросили либо из хулиганских побуждений, либо с целью напугать руководство аптеки.

«В том состоянии, в котором оно было обнаружено, содержимое пакета само взорваться не могло», - пояснили в руководстве ГУ МВД Украины в Запорожской области.