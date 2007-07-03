В Украине увеличиваются кредитные риски банковской системы. Такое мнение Совета Национального банка Украины выразил глава Совета Петр ПОРОШЕНКО сегодня на пресс-конференции после заседания Совета НБУ.

Как передает корреспондент УНИАН, среди обозначенных Советом НБУ макроэкономических рисков, которые могут ухудшить инфляционные процессы, П.ПОРОШЕНКО назвал ухудшение торгового баланса, сохранение высокого уровня долларизации экономики, а также неудовлетворительный уровень развития фондового рынка.

Кроме этого, он отметил, что неопределенность ситуации с энергоносителями и тарифами на услуги ЖКХ, высокая зависимость от внешней конъюнктуры, вероятность низкого урожая и высокая динамика цен производителей также повышают инфляционные риски в нашей стране.

При этом П.ПОРОШЕНКО заверил, что действия Национального банка Украины будут направлены на то, чтобы ликвидировать какие-либо монетарные факторы роста инфляции.

Справка УНИАН. При формировании государственного бюджета на 2007 год Кабмин исходил из прогноза показателя инфляции 7,5%, роста ВВП - 6,5%, роста промышленного производства - 8%.

Согласно майскому прогнозу Европейского банка реконструкции и развития, в нынешнем году рост украинского ВВП составит 5,8%, темпы инфляции - 7,2% при дефиците Госбюджета в 2,7%.

По прогнозу Международного валютного фонда, рост ВВП Украины в 2007 году ожидается на уровне 5% при инфляции в 11,3% и годовом дефиците бюджета в 4,1%.

Всемирный банк прогнозирует рост ВВП Украины в 2007 году на уровне 6%, инфляции - 9,7%.