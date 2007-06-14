По мнению украинских врачей, Янукович и Цушко позорят отечественную медицину

Всеукраинское врачебное общество предостерегает от окончательного разрушения системы здравоохранения в Украине. В интервью „ Немецкой волне ” председатель этого объединения Станислав Нечаив признал, что нехватка средств не позволяет украинским врачам оказывать пациентам своевременную и качественную помощь.

„Не может врач-профессионал получать в месяц 500 гривен, работать на устаревшем оборудовании и при этом еще и профессионально заботиться о здоровье своих пациентов”, - говорит Станислав Нечаив. Он отметил, что в Украине следует изменить подход к системе здравоохранения и разработать четкую концепцию ее реформирования, поскольку одними советскими лозунгами о бесплатной медицине больного не вылечишь. Как констатировал председатель Всеукраинского врачебного общества, украинские властьимущие регулярно отчитываются о выделенных на здравоохранение многочисленных средствах, но при этом большинство из них лечится за рубежом. «Виктор Федорович поехал в Испанию колено лечить. Это позор для страны, когда премьер-министр не может обеспечить даже для себя определенный уровень в правительственных больницах. А если социалист Цушко, который должен бы был заботиться о социуме, поехал в Германию к капиталистам лечиться – это вообще нонсенс. Это признание своей несостоятельности вообще», - сказал Нечаив. Председатель Всеукраинского врачебного общества отметил, что профессиональность украинских врачей не вызывает сомнений, но власть своими действиями дискредитирует медиков.