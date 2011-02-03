Под Киевом построили 4 усадьбы XI-XIII веков и 5 башен (фото)

За зиму в Центре культуры и искусства «Парк Киевская Русь» (с.Копачев, Обуховский район Киевской области) построили несколько усадеб XI-XIII веков и башен разного назначения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Парка Киевская Русь».

В частности, на территории Детинца и «Предградья» появились четыре новые усадьбы XI-XIII ст.: домик ювелира, трапезная, музеи средневекового оружия и музыкальных инструментов.

Также в парке построили башню-ограждение на валу Детинца - входит в комплекс ограждения Большого Ярославова Двора и башню-«поволушу» - на «Предградье», ближе к княжеской трибуне. «Поволуша» - это помещение хозяйственного назначения, которые в старину строили в усадьбах зажиточных людей.

Еще три башни построены в южных, северных и центральных воротах Детинца.

Кроме того, на территории «Предградья» появилась галерея, где будут проводить разнообразные выставки. Также будет построена пещера Нестора Летописца.

«В этом году «Парк Киевская Русь» станет еще более атмосферным и колоритным. Новые сооружения по-настоящему преобразовали территорию! Думаем, наши гости будут приятно удивлены. Так, с каждым годом мы развиваемся и воспроизводим Детинец древнего Киева, который является ядром восточнославянской цивилизации», - отметил автор проекта «Парк Киевская Русь», президент благотворительной организации «Славянский фонд» Владимир ЯНЧЕНКО.

По словам заслуженного архитектора Украины, заместителя директора по проектированию проекта "Парк Киевская Русь" Вадима ЛУКЬЯНЧЕНКО, на территории Детинца с максимальной исторической достоверностью воссоздаются шедевры архитектуры Киевской Руси.

«Новые малые архитектурные формы создавали с максимальной исторической достоверностью. Усадьбы строили по аналогам домиков XI века, которые обнаружили во время раскопок на подоле в 70-х гг. Кстати, раскопки проводили выдающиеся археологи Глеб ИВАКИН, Виталий КОЗЮБА, Константин Гупало и другие. К.Гупало несколько лет был научным руководителем проекта «Парк Киевская Русь». В нашей работе пытаемся повторять каждую деталь», - отметил В.ЛУКЬЯНЧЕНКО.