В канун Нового года в Киеве снесли очередной старинный особняк

В ночь на 30 декабря в Киеве снесли старинный особняк - дом 1909 года на ул. Сагайдачного, 1б.

Об этом сообщает сайт «Газеты по-киевски».

Впервые Градсовет рассмотрел проект административного здания на улице Сагайдачного, 1б в марте 2007 года. Пятиэтажное офисное здание с подземным паркингом «вписать» в склон предложил архитектор Юрий БОРОДКИН, отмечает издание. Особняк он предлагал оставить, заслонив его массивным офисным зданием. Заказчик – ООО «Ситко-Подол-Киев». Члены Градсовета «завернули проект по таким причинам: совсем «не Подольская архитектура» (под стать двум соседним гостиницам под фуникулером), проектируемое здание закрывает старое, находится очень близко к туннелю метрополитена. От проектировщиков потребовали снизить этажность и не заслонять памятник архитектуры», отмечает газета.

Спустя три года проект «таинственным образом вырос до одиннадцати этажей с подземным паркингом на 38 машиномест. Градостроительное обоснование для проекта написал Виктор ВЕЧЕРСКИЙ, замдиректора Научно-исследовательского института охраны памятников. Вопрос о том, чтобы было видно трехэтажный домик на Почтовой площади, который находился в государственном реестре памятников с 1994 года, а также входил в историко-культурный заповедник «Древний Киев», уже не поднимался», пишет газета.

13 июля прошлого года Украинское общество охраны памятников одобрило его исключение из реестра памятников, а 13 декабря 2009 года Минкультуры окончательно решило судьбу здания, развязав руки для его уничтожения, отмечает издание.

«Газета по-киевски» составила список памятников архитектуры, которых могут лишиться киевляне в ближайшее время. Как отмечает газета, судьбу некоторых еще скрывают, по другим уже есть проекты застройки, решения Киевсовета о передаче земли. Так, в «ТОП-10» попали здания с адресами: Софиевская, 20, 21 (напротив колокольни Софиевского собора); Сковороды, 1, дом киевского войта Г.Киселевского; Большая Васильковская, 50 (здание в стиле модерн); Усадьба Мурашко (четыре дома на улице Малой Житомирской 1909 года постройки); Усадьба Меленского (ул. Хорива, 13/11); Дом Сикорского (Ярославов Вал, 15б); Мельница Бродского на Почтовой площади. До наших дней из трех зданий 1857-1920 годов осталось только одно, два других снесли под строительство гостиницы в начале Набережно-Крещатицкой улицы; два дома на Боричевом Току; 5 зданий «Пивоварного завода Марра» (1860–82 годов постройки) на улице Фрунзе, 35, а также «Замок барона» у Золотых Ворот (Ярославов Вал, 1).