СБУ: Затулина ввели в заблуждение

В Службе безопасности Украины считают, что сегодняшний приезд директора Института стран СНГ, депутата Госдумы России Константина ЗАТУЛИНА был незаконным, и именно из-за этого его не допустили на территорию Украины в киевском аэропорту “Борисполь”.

Как отметил сегодня на пресс-конференции в Киеве исполняющий обязанности председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, “на наш взгляд, произошла досадная ситуация для стороны защиты (К.ЗАТУЛИНА – УНИАН), поскольку господин ЗАТУЛИН не был информирован, что заседание суда не назначено (на 16 апреля)”. А следовательно, отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО, его приезд был вне закона.

При этом он выразил надежду, что «адвокат К.ЗАТУЛИНА, которого мы пригласили (для собеседования - УНИАН) …информирует его, если он не получил такое сообщение, что дата заседания еще не назначена».

В то же время, как сообщил УНИАН адвокат К.ЗАТУЛИНА Андрей ФЕДУР, Высший административный суд должен был рассмотреть его жалобу и жалобу К.ЗАТУЛИНА сегодня, однако по неизвестным для него причинам этого не произошло. По словам А.ФЕДУРА, как ему стало известно, судебное заседание должно состояться 16 мая.

Как сообщал УНИАН, 3 июня 2006 г. СБУ запретила въезд в Украину К.ЗАТУЛИНУ, который принимал участие в акциях протеста против проведения учений под эгидой НАТО в Феодосии. СБУ мотивировала это решение действиями и поступками К.ЗАТУЛИНА, направленными на разрушение целостности государства Украина.