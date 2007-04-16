СБУ: Затулина ввели в заблуждение
Депутата Госдумы его не допустили на территорию Украины
В Службе безопасности Украины считают, что сегодняшний приезд директора Института стран СНГ, депутата Госдумы России Константина ЗАТУЛИНА был незаконным, и именно из-за этого его не допустили на территорию Украины в киевском аэропорту “Борисполь”.
|Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО
При этом он выразил надежду, что «адвокат К.ЗАТУЛИНА, которого мы пригласили (для собеседования - УНИАН) …информирует его, если он не получил такое сообщение, что дата заседания еще не назначена».
В то же время, как сообщил УНИАН адвокат К.ЗАТУЛИНА Андрей ФЕДУР, Высший административный суд должен был рассмотреть его жалобу и жалобу К.ЗАТУЛИНА сегодня, однако по неизвестным для него причинам этого не произошло. По словам А.ФЕДУРА, как ему стало известно, судебное заседание должно состояться 16 мая.
Как сообщал УНИАН, 3 июня 2006 г. СБУ запретила въезд в Украину К.ЗАТУЛИНУ, который принимал участие в акциях протеста против проведения учений под эгидой НАТО в Феодосии. СБУ мотивировала это решение действиями и поступками К.ЗАТУЛИНА, направленными на разрушение целостности государства Украина.