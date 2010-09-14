Команда "Висбаден» стала победителем Ассоциации КВН Украины

Черновицкая команда "Висбаден» стала победителем финала чемпионата Ассоциации КВН Украины, который проходил в Ровно.

Как передает корреспондент УНИАН, победители набрали 39 баллов, успешно преодолев все пять этапов конкурса, которые проводились на сцене городского дворца культуры «Текстильщик».

На втором месте – ровенская команда «Фававу», которая, поблагодарив зрителей за поддержку, ушла «на заслуженный отдых» как ветеран этих соревнований. Третье и четвертое места достались, соответственно, командам "ДТП" из Луганска и "Вторая смена" из Донецка.

Участников соревнований (команды из Донецка, Луганска, Черновцов и Ровно) поздравили директор департамента молодежной политики Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта Игорь ХОХИЧ и заместитель председателя облгосадминистрации Алексей ГУБАНОВ.