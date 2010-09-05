Прикарпатье хочет утвердить соглашение с Кабмином на миллиард

УНИАН. Ивано-Франковская область собирается утвердить соглашение с Кабмином ориентировочной стоимостью более 1 млрд. грн.

Об этом сообщил журналистам заместитель председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации Игорь ЗВАРИЧ.

По его словам, приоритетными направлениями соглашения являются реструктуризация промышленного комплекса для повышения экологической безопасности региона, развитие и модернизация транспортной и социальной инфраструктуры, предупреждение чрезвычайных экологических ситуаций.

Ориентировочный общий объем финансирования совместных мероприятий составляет 1,061 млрд. грн., в том числе за счет государственного бюджета – 601,5 млн. грн., местного – 237,68 млн. грн., из других источников – 221,44 млн. грн.

Ивано-Франковский областной совет рассчитывает утвердить соглашение с Кабинетом министров о региональном развитии области на 2011-2015 гг. на сессии 6 сентября.