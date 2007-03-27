”Меня заставили” - друг Кравченко уверен, что погибший оставил подсказку

Близкий друг и коллега погибшего при загадочных обстоятельствах экс-министра внутренних дел Украины Юрия Кравченко Константин БРЫЛЬ, который сегодня является заместителем начальника управления по борьбе с коррупцией ГНАУ, уверен, что смерть Ю.Кравченко не была самоубийством.

Об этом К.БРЫЛЬ заявил в интервью газете «Комсомольская правда в Украине» (Киевский выпуск, №59 от 27.03.2007г.).

По словам К.БРЫЛЯ, могло быть две схемы убийства: «Либо это сделали с помощью психотропных и химических веществ, которые обездвижили Юрия Федоровича и дали преступникам возможность затащить его в гараж и сделать два выстрела. Либо напавшие поставили генералу жесткие условия. Например, сказали: если не пустишь себе пулю в лоб, убьем твоих дочерей. И Юрий Федорович, как настоящий мужчина и офицер, сделал первый выстрел самостоятельно», - сказал К.БРЫЛЬ.

При этом он добавил, что накануне гибели Ю.Кравченко в разговоре они вспомнили, как пытался покончить жизнь самоубийством начальник УВД Черкасской области генерал КОЧЕГАРОВ, стрелявший себе в челюсть, и тогда, по словам К.Брыля, Ю.Кравченко сказал: «Разве так настоящие офицеры стреляются, чтобы тебя добивали?!».

В связи с этим К.БРЫЛЬ предполагает, что «в критический момент он (Ю.Кравченко) вспомнил этот разговор и решил поступить аналогичным образом, чтобы заставить преступников сделать второй выстрел. Проще говоря, оставить нам подсказку: мол, меня заставили».

Также К.БРЫЛЬ считает, что преступников было двое или трое, «как и положено по законам проведения спецопераций». Кроме того, он вспоминает, что за гаражом Ю.Кравченко лежал снег, и в тот день, когда произошло преступление, там было очень много следов. «Я помню, как переступал эти следы, чтобы коллеги-оперативники могли обработать их (К.БРЫЛЬ приехал на место трагедии раньше милиции). А за гаражом начиналась свободная часть между участками. Она вела (забора там не было) на соседнюю улицу. Думаю, туда и ушли убийцы», - считает К.БРЫЛЬ.

По его словам, Ю.Кравченко «чувствовал опасность» и поэтому все время носил с собой оружие. Также он утверждает, что «за шефом очень долго следили», и что когда накануне его гибели они с друзьями провели Ю.Кравченко до дома, то «заметили машину, в которой сидел «хвост». В то же время, отвечая на вопрос, К.БРЫЛЬ выразил сомнения по поводу «воли и желания Генпрокуратуры разобраться в этой трагедии».

Также он заявил о «невероятном давлении», оказываемом после смерти Ю.Кравченко на коллег и родственников экс-министра. «Татьяне Петровне уже через несколько дней после гибели мужа позвонил неизвестный и сказал: «Рыпнешься - хана тебе и твоим выродкам!» И она была вынуждена уехать к своей дочери Елене, которая проживает в Англии», - рассказал К.БРЫЛЬ.

Как сообщал УНИАН, 19 марта первый заместитель начальника главного управления по расследованию особо важных дел ГПУ Сергей ДЕНИСЕНКО заявил, что Генеральная прокуратура не сомневается в самоубийстве Ю.Кравченко.

По словам С.ДЕНИСЕНКО, результаты осмотра места, где было найдено тело Ю.Кравченко, результаты проведенного воссоздания ситуации с учетом баллистических данных оружия, из которого были сделаны выстрелы, полученные телесные повреждения, разлет капель крови и тому подобное, указывают на то, что Ю.Кравченко мог самостоятельно совершить и второй выстрел, поскольку первое ранение не было тяжелым и после первого выстрела он не потерял сознание. Кроме того, следователями не было установлено или найдено каких-либо доказательств, которые бы указывали на то, что на территорию домовладения, которое принадлежало покойному, могли вмешаться посторонние лица. Именно поэтому, как отметил С.ДЕНИСЕНКО, дело было закрыто из-за отсутствия состава преступления. В то же время, блокнота, из которого была вырвана страница для написания предсмертной записки, следствие не обнаружило.

Справка УНИАН. Ю.Кравченко был найден утром 4 марта 2005 года на даче под Киевом мертвым с огнестрельным ранением. 4 марта на 10.00 он был вызван на допрос в Генпрокуратуру в рамках расследования дела об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе. На месте гибели Ю.Кравченко была найдена предсмертная записка.

24 мая 2005 года Генпрокуратура обнародовала заключение, что самоубийство - это окончательная причина смерти Ю.Кравченко.

В то же время 21 июля в 2006 г. А.МЕДВЕДЬКО сообщил, что Генеральная прокуратура Украины возобновила расследование уголовного дела о гибели Ю.Кравченко. По его словам, «уголовное дело по факту нахождения трупа Кравченко расследовалось Генпрокуратурой, и было принято решение о его закрытии. Но потом это решение было отменено”.

4 августа 2006 года народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Николай ДЖИГА заявил, что предсмертная записка министра внутренних дел Ю.Кравченко написана почерком другого человека. «В газетах я видел фотографию предсмертной записки (к материалам дела, как вы понимаете, я доступа не имел). Это не почерк Кравченко - я прекрасно знаю почерк Юрия Федоровича, много лет с ним проработал», - сказал Н.ДЖИГА.