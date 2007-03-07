В Киеве можно будет пройти сквозь гетмана

Архитектурно-градостроительный совет Киева одобрил эскизный проект памятника гетману Пилипу Орлику на бульварной части улицы Липской в Печерском районе столицы.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято на сегодняшнем заседании Градсовета.

Проект разработан ЧП «Кущ А.В.» по заказу Министерства культуры и туризма Украины.

По словам главного архитектора проекта Анатолия КУЩА, гетман изображен с пером в руке, задумавшись перед подписанием первой украинской конституции. Второй элемент скульптурной композиции предусматривает атрибуты казацкого войска. Между двумя элементами памятника, по замыслу архитектора, запланирован проход, «чтобы была возможности пройти сквозь скульптуру».

Планируется, что постамент и каменная скамья создадут композицию аванплощади перед памятником.

А.КУЩ объяснил расположение памятника именно на ул. Липской тем, что раньше она соединяла Мариинский и Кловский дворцы.

Главный архитектор Киева Василий ПРИСЯЖНЮК одобрил проект памятника.

Справка УНИАН. Пилип Орлик (1672-1742) был избран украинским гетманом 5 апреля 1710 года после смерти Ивана Мазепы. В подготовке конституции, помимо П.Орлика, участвовали Войнаровский, Гордиенко, Ломыковский, Максимович, Иваненко, Карпенко и др.

В этот же день была провозглашена “Конституция прав и свобод Запорожского войска”. Эта конституция стала высшей точкой политического мышления украинцев ХVIII в., так как фактически провозглашала в Украине независимую республику. Это была одна из первых государственных конституций в Европе.

Как известно, конституция США была принята в 1787 г., во Франции и Польше - в 1791 г., в Российской империи попытки создать конституцию были предприняты только в первой четверти XIX в., но закончились восстанием декабристов в 1825 году.