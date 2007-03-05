В Крыму иномарка насмерть сбила двух пешеходов
10:13, 05 марта 2007Общество
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Сообщение ГАИ полуострова
В Крыму на автодороге Харьков-Симферополь-Ялта-Севастополь автомобиль Skoda Octavia, за рулем которого находился житель Симферополя, насмерть сбила двух пешеходов.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госавтоинспекции Крыма, дорожно-транспортное происшествие произошло в районе села Перевальное. Погибли молодой человек из Симферополя (1989 года рождения) и девушка из поселка Пионерское Симферопольского района (1993 года рождения).
Кроме того, за сутки на дорогах Крыма под колеса автомобилей попали еще три пешехода - они получили травмы различной степени тяжести.
Всего, по данным ГАИ, за минувшие сутки в Автономной Республике Крым произошло 6 ДТП, в которых два человека погибли и пять травмированы.
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