Каждый работающий украинец содержит двоих - пенсионера и бюджетника

Каждый работающий украинец содержит одного пенсионера и еще одного бюджетника.

Об этом пишет еженедельник «Комментарии:», который публикует подборку исследований “Кто такие украинцы с точки зрения социологии и статистики”.

По информации издания, только 44% населения страны работает в экономике. Для сравнения: в России этот показатель составляет приблизительно 48,7%. В Германии экономически активное население составляет 56%, Чехии - 50,6%, Румынии - 46,7%. При этом в Украине из 18,3 млн. работников почти 1 млн. чел. заняты в сфере государственного управления, 1,33 млн. - в сфере здравоохранения и социальной помощи, 1,7 млн. - это преподаватели, учителя, научные работники, воспитатели и другие занятые в сфере образования. К «казноедам» следует добавить и 200 тыс. военнослужащих и 150 тыс. чел., которые, согласно данным доклада «Соблюдения прав заключенных в Украине-2009», находятся в тюрьмах. Еще определенный процент населения (бомжи, переселенцы, беженцы и т.д. - в целом около 100 тыс.) также условно находятся на иждивении государства.

Получается, что 14 млн. украинцев содержат остальных 32 млн. чел. населения страны, резюмируют «Комментарии:».