Презентуют карту «Экологическая ситуация и состояние питьевой воды в Украине»

27 февраля 11-00- Состоится презентация карты «Экологическая ситуация и состояние питьевой воды в Украине». Организатор – Всеукраинская экологическая лига. Участники: первый заместитель председателя ВЭЛ Т.Тимочко; директор УИНИИ «УкрВОДГЭО» С.Разметаев; зав. лабораторией защиты от вредного действия вод Института гидротехники и мелиорации Д.Савчук, директор Института медико-биологических проблем С.Вадзюк (Орхуский информацийно-тренинговий центр, ул. Урицкого, 35). Нужна аккредитация. Телефон: 251-13-32.

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