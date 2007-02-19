В Киеве откроется Музей истории развития кино- и фототехники мира

21 февраля в 15-00 в Доме кино состоится церемония открытия Музея истории развития кино- и фототехники мира. В основе экспозиции – частная коллекция украинского режиссера и оператора, члена НСКУ Олега Ворожейкина. Коллекция насчитывает свыше 300 экспонатов, самые ранние из которых относятся ко второй половине ХІХ века. Ожидается присутствие министра культуры Юрия Богуцкого, представителей Дрезденского музея кино фототехники, кинорежиссера Ежи Хоффмана, бизнесмена и мецената Виктора Пинчука. Директор музея – кандидат искусствоведения, историк кино Сергей Гавриленко (ул. Саксаганского, 6, 3-й этаж, к.104);