О жилье для пострадавших от Элита-Центр позаботится Киевгорстрой

Холдинговая компания «Киевгорстрой» признана победителем инвестиционного конкурса по строительству жилья для пострадавших от аферы «Элита-Центр».

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании инвестиционного комиссии, в состав которой входят депутаты Киевсовета, представители главных управлений, которые занимаются строительством и выделением земли под застройку, а также представители инвесторов «Элита-Центр».

Согласно условиям конкурса, холдинговая компания «Киевгорстрой» построит по адресам: пр. Героев Сталинграда, 66, пр. Маяковского, 1/3 и на пересечении улицы Армянской и Харьковского шоссе жилые дома, 25% жилой площади которых будет бесплатно передано пострадавшим от деятельности инвестиционно-строительной компании «Элита-Центр».

По информации исполняющего обязанности заместителя председателя КГГА Дениса БАССА, в ближайшую неделю будет наработан договор между строительной компанией и столичной властью, а также выдано соответствующее распоряжение через городскую администрацию, и уже в будущем месяце «Киевгорстрой» сможет начать возведение домов.

Всего планируется по этим адресам построить 47,5 тыс. кв. м жилья, а 25% будет передано пострадавшим.

«Механизм (передачи) уже наработан и будет представлен пострадавшим на следующем собрании комиссии», - сказал Д.БАСС.

В интервью журналистам он отметил, что не понимает, почему есть протесты со стороны инвесторов относительно победителя инвестиционного конкурса. «Конкурс выиграла холдинговая компания «Киевгорстрой», которая 55 лет находится на рынке Украины, которая построила тысячи крупных объектов и сотни тысяч квадратных метров жилья. Поэтому лучшего победителя мы и не могли себе представить», - сказал Д.БАСС.

По его информации, «Киевгорстрой» заручился и гарантировал, что построит указанные дома в определенные сроки, то есть не позже 3-х ближайших лет. Но даже этот срок компания готова уменьшить до 1,5 лет.

Другой заместитель председателя КГГА Виталий ЖУРАВСКИЙ, который также принимал участие в заседании инвестиционной комиссии, сообщил журналистам, что на конкурс по строительству жилья, в том числе для пострадавших от «Элита-Центр», подали заявки несколько компаний. В то же время он подчеркнул, что это малоизвестные компании, которые не гарантируют сроков и других условий инвестиционного конкурса.

Кроме того, "Киевгорстрой» был единственной компанией, которая в своих предложениях предоставляла 25% жилья для пострадавших от аферы «Элита-Центр».

Вице-президент ХК «Киевгорстрой» Василий МОЖАР в интервью журналистам рассказал, что, кроме того, что 25% жилья будет передано пострадавшим инвесторам «Элита-Центра», еще 10% средств от расчетной стоимости строительства компания должна передать на развитие инфраструктуры Киева; 1% - от расчетной стоимости строительства компания должна перечислить в качестве компенсации расходов комиссии по проведению тендера и 5% жилой площади передать городу для предоставления квартир очередникам. Таким образом, полная «нагрузка» на «Киевгорстрой» составит около 40%, сказал В.МОЖАР.

Справка УНИАН. В результате строительной аферы «Элита-Центр» в Киеве пострадали более 1,5 тыс. человек. По данным милиции, эта компания заключала с гражданами договоры о паевом участии в сооружении домов в различных районах столицы, однако строительство по этим адресам не велось. Досудебное следствие установило факты двойного и тройного оформления договоров на одни и те же квартиры. Общую сумму средств, которые были получены мошенниками, милиция оценивает в 400 млн. грн.