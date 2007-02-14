Клюев не исключает, что протеже Тимошенко отхватит кус у Фирташа

Вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ не исключает, что российская компания «Итера» может вернуться на украинский рынок поставок газа.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение А.КЛЮЕВ высказал сегодня журналистам в Кабинете Министров.

«Все возможно. Только надо рассмотреть, на каких условиях и какие предложения», - сказал А.КЛЮЕВ.

Вместе с тем вице-премьер-министр подчеркнул, что в настоящее время «никаких официальных переговоров (о возвращении компании «Итера» на украинский рынок – УНИАН) не ведется».

Как сообщал УНИАН, 12 февраля В.ЯНУКОВИЧ обсудил с руководством российских компаний ТНК-ВР и «Итера» перспективы сотрудничества в энергетической сфере.

Справка УНИАН. МГК «Итера» до 2003 года была оператором транспортировки туркменского природного газа от границы Туркменистана с Узбекистаном до границы России с Украиной и продавала газ на границе России и Украины украинским посредникам. В 2003 году «Газпром» вытеснил «Итеру» с украинского рынка.

С 1998 года «Итера» развивает собственную газодобычу в России, в Ямало-Ненецком автономном округе в Западной Сибири.

Сегодня оператором по транспортировке туркменского газа в Украину выступает компания «РосУкрЭнерго».

В 2005 году МГК «Итера» намеревалась вернуться на украинский рынок и реализовать на нем до 4 млрд. кубометров газа, в случае получения возможности импортировать газ, который планировалось приобретать по внешнеэкономическим контрактам.

Украинские компании группы «Итера» (ПИИ «Итера Энерджи» и ЗАО «ТЭК «Итера Украина») в настоящее время реализуют природный газ, добытый на территории Украины, у компаний не входящих в НАК «Нафтогаз Украины».