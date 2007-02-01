Заместитель Черновецкого отказался комментировать очевидный маразм

Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО отказался комментировать информацию о наличии расходов на судебные иски к должникам в расчетах тарифов на жилищно-коммунальные услуги в столице.

Как передает корреспондент УНИАН, 31 января на вопрос журналистов, действительно ли существует такая составляющая в расчетах за предоставленные жилищно-коммунальные услуги, он обратил внимание на выступление во время заседания рабочей группы заместителя прокурора Киева Виктора МОЛОДИКА.

По информации А.ГОЛУБЧЕНКО, В.МОЛОДИК приехал на заседание специально по поручению генпрокурора Александра МЕДВЕДЬКО и для того, чтобы озвучить официальную позицию столичной прокуратуры относительно новых тарифов.

“Вы слышали заявление прокуратуры? Я вам отвечу, что прокурор, который приехал, он приехал в связи с тем, что ему дал поручение генеральный прокурор, чтобы объяснить нам позицию Генеральной прокуратуры. Он сказал, что мог сказать. Я больше комментировать не буду”, - подчеркнул А.ГОЛУБЧЕНКО.

Как сообщил сам В.МОЛОДИК, в соответствии с законодательством прокуратура Киева проверила расчеты, поданные в свое время при подготовке решения КГГА о новых тарифах. В связи с установлением “определенных” нарушений прокуратурой Киева в декабре 2006 года было внесено представление в КГГА, которое “было рассмотрено” депутатами Киевсовета, сказал он.

“В данное время Киевской госадминистрацией продолжается согласование расчетов конкретных тарифов, по конкретным жилым домам и тому подобное. И прокуратурой Киева принято это во внимание. Поэтому мы считаем, что на сегодняшний день процесс установления тарифов учитывает те замечания, которые были высказаны прокуратурой Киева и Генеральной прокуратурой”, - отметил В.МОЛОДИК.

Что касается нормативной позиции - отсутствия регистрации в Министерстве юстиции решений КГГА о новых тарифах – заместитель прокурора столицы сказал: “Позиция прокуратуры следующая – если считать и исходить из того, что у КГГА есть своя позиция, а в Министерстве юстиции выражена другая позиция, мы со своей стороны внесли в специализированные юридические учреждения, в данном случае Институт государства и права им. Корецкого, запрос о том, насколько правомерно и отвечает требованиям закона позиция обеих сторон, Министерства юстиции и КГГА, относительно регистрации”.

Он также уточнил по просьбе А.ГОЛУБЧЕНКО: “Оплата населением по тарифам не связана с тем, каким образом этот вопрос будет рассмотрен в соответствующих учреждениях”, и это не приостанавливает действие распоряжений КГГА о тарифах.

“Те расчеты подлежат критике или проверке. Есть рабочая группа, и прокуратура в данном случае должна реагировать на решения, которые будут приняты КГГА по завершении всего комплекса изучения вопросов. Как только будет принято решение, что тарифы имеют конкретную формулировку, мы вновь начнем проверку и будем выходить с предложениями в КГГА, если будут установлены те или иные нарушения”, - проинформировал В.МОЛОДИК.

Как сообщал УНИАН, 30 января генеральный прокурор А.МЕДВЕДЬКО сообщил, что органы прокуратуры до 10 февраля проверят обоснованность повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. По его словам, соответствующее поручение на днях было направлено прокурорам областей. После чего, по результатам проверок, органы прокуратуры будут осуществлять соответствующие действия.

В то же время, выступая на расширенной коллегии Генпрокуратуры по итогам деятельности в 2006 году, заместитель генпрокурора Татьяна КОРНЯКОВА сообщила, что по результатам проверки обоснованности повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги в городе Киеве были «выявлены нарушения при формировании тарифов на коммунальные услуги: в себестоимость услуг включены (вдумайтесь!) судебные расходы на иски к каждому потребителю в городе Киеве, не зависимо от того, платит он за полученные услуги или нет».

Продолжая эту тему, А.МЕДВЕДЬКО добавил, что столичная прокуратура внесла соответствующее представление на имя Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.

Рабочая группа по проверке обоснованности тарифов приняла решение о проведении аудиторской проверки расчета новых тарифов.