Предприниматели Центрального рынка пикетировали сумской горсовет

Сегодня в городе Сумы на площади независимости состоялась акция протеста предпринимателей, которые торгуют на Центральном рынке, против построения на территории рынка торгового центра. По мнению предпринимателей, из-за этого они могут потерять свои торговые места, а сумчане не смогут покупать на рынке дешевые товары. Предприниматели возмущены также тем, что администрация Центрального рынка не посчитала нужным обсудить с ними свои планы по перестройке рынка.

Соорганизатором мероприятия выступил Координационный совет Гражданского движения «Народная самооборона» в Сумской области, который, рассмотрев обращение совета предпринимателей Сум, решил их поддержать. Председатель Координационного совета Гражданского движения «Народная самооборона» в Сумской области, председатель областной организации Всеукраинской общественной организации «Антикриминальный выбор» Иван БОРШОШ заявил в своем выступлении, что «Народная самооборона» является не политическим проектом и выступает за отстаивание конституционных прав людей и контроль над действиями власти, которая часто игнорирует интересы общества. «Власть как в целом в Украине, так и в нашем городе является народной. А потому она обязана всегда выполнять перед избирателями свои обещания!», - заявил И.БОРШОШ.

На митинге его участники держали несколько государственных флагов Украины, СПУ и более десятка флагов "Народной самообороны" Юрия ЛУЦЕНКО. Общее количество пришедших на митинг людей колебалось в пределах полутора тысяч. Митингующие держали лозунги "Руки прочь вот нашей земли!", "Прочь семейный подряд Шапошников!", "Руки прочь от земли Сумского автотранспортного общества «Харьковский»!", "Нет – посягательством на рынок!", "Новые тарифы – петля на шее народа!".

Во время митинга выступила также Людмила ЧАЙКИНА, которая на парламентских выборах 2006 года была кандидатом на должность городского председателя города Сумы от "Блока Наталии Витренко «Народная оппозиция»". Она заявила, что обеспокоена действиями руководства городского совета относительно строительства на территории рынка торгового центра. Ее поддержала представитель инициативной группы предпринимателей Клавдия НОВАК, которая заявила, что предприниматели обращались к Коммунистической партии Украины, Социалистической партии Украины, Блоку Юлии Тимошенко, которые отказали в помощи предпринимателям. Депутат Сумского областного совета Николай БЕРЕЗИН остановился на необоснованности повышения тарифов на коммунальные услуги и призвал присутствующих не допустить строительства торгового центра.

Также на митинге выступил представитель автогаража "Харьковский", который требовал отставки председателя Сумского областного совета Вячеслава ШАПОШНИКА за невыполнение предвыборных обещаний. Председатель Сумской городской партийной организации СПУ ТЕЛИЧЕНКО заявил, что СПУ поддерживает требования предпринимателей и отметил, что городской председатель Сум Геннадий МИНАЕВ не выполняет своих обязательств, которые он давал перед выборами. Именно поэтому представитель СПУ призвал предпринимателей начать процедуру отставки городского председателя города Сум.

В принятой резолюции участники митинга признали незаконным строительство торгового центра в том варианте, который был предложен местной властью и администрацией рынка. Они выразили недоверие председателю совета арендаторов, посредников и предпринимателей Центрального рынка Сум Светлане ИЧЕНСКОЙ, которая «стала на защиту интересов администрации рынка». Кроме того, митингующие категорически требуют от городского председателя, городской власти и депутатов горсовета не принимать никаких решений относительно строительства торгового центра и не применять силовых методов для решения вопроса.

Г.МИНАЕВ к участникам митинга не вышел.