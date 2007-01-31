Американский генерал взбаламутил Украину и Россию

Украинские политики должны сформулировать единую позицию относительно развертывания элементов американской противоракетной обороны (ПРО) в странах Центральной Европы.

Такое мнение УНИАН высказал один из руководителей Центра исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР) Сергей ЗГУРЕЦ.

«Разрозненная реакция украинской стороны говорит о том, что этот вопрос не является актуальным для украинских политиков – это интересно для РФ, которая использует этот вопрос для давления на США, страны ЕС и Украину», - сказал С.ЗГУРЕЦ.

«Проблема Украины в том, что пока нет четкого сформулированной внутренней позиции по вопросу ПРО. Чем больше вопрос будет заполитизирован, тем меньше маневра останется для технического участия украинской и российских сторон в этих проектах», - добавил он.

Он напомнил, что первопричиной скандала формально послужила пресс-конференция американского генерала Патрика О’РЕЙЛИ который заявил, что рассматривается варианты взаимодействия с Украиной по вопросам ПРО.

«Однако украинские и российские предложения по этому вопросу были выдвинуты минимум 3 года назад, когда рассматривался вариант взаимодействия РФ, Украины и США по созданию системы ПРО», - подчеркнул эксперт, добавив, что одно из предложений касалось размещения станции предупреждения ракетного нападения (СПРН) не в Чехии, а во Владивостоке, чтобы непосредственно наблюдать за территорией Северной Кореи. Однако все эти планы остались не реализованными.

Он отметил, что до 2006 года РФ и США реализовывали даже отдельную программу по программе ПРО.

«Заявления американской стороны имеет политико-дипломатический характер, чтобы показать общую поддержку со стороны различных стран размещению ПРО в Европе», - убежден С.ЗГУРЕЦ.

Он также сообщил, что США достаточно прохладно взаимодействуют со странами Европы в области ПРО, а Украина, не являясь членом НАТО, точно не станет компаньоном с точки зрения сохранения секретности над ракетными технологиями.

«Американцы не дают свои технологии не европейцам, не тем более россиянам и европейцам», - подчеркнул он.

В тоже время С.ЗУРЕЦ считает, что российские и украинские заводы получив хотя бы маленькую долю заказов в проектах ПРО, имели бы экономические дивиденды, однако сейчас вероятность этого участия будет сведена к нулю.

По его мнению, размещения систем ПРО на баланс сил в Европе не повлияет, а заявления российских политиков и военных необоснованны.

«Эти ракеты реально испытывались против одиночных целей и эффективность работы системы ПРО в противодействии массовому старту ракет противника весьма сомнительна», - подчеркнул он, добавив, что при вероятном американо-российском конфликте «есть гарантированное количество боеголовок, которое будет донесено до американской территории».

«В данном случаи не имеет значение сколько раз будет уничтожена Америка 300 раз или 3 раза, тоже самое касается и России», - сказал он.

Кроме этого, эксперт сообщил, что заявления российского политолога Сергея МАРКОВА о том, что А.ГРИЦЕНКО ведет закулисные переговоры с США о сотрудничестве относительно ПРО «вызывает только улыбку у тех людей, которые понимают, что министр обороны никогда не позволит вести себе переговоры, которые рано или поздно потребуют подтягивания всех ветвей власти».

Как известно, 29 января заместитель директора американского Агентства по ПРО генерал Патрик О`РЕЙЛИ заявил, что Украина обратилась к США с предложением поучаствовать в американской программе создания стратегической ПРО. Он отметил, что США сейчас ведут переговоры с Россией о сотрудничестве в осуществлении противоракетной обороны. По словам генерала, предусматриваемое размещение элементов ПРО США в ряде стран Европы направлено против запуска баллистических ракет с Ближнего Востока, а не на сдерживание российских военных объектов.