Погода на 28 января - 1 февраля

Завтра, 28 января, на территории Украины временами ожидается небольшой снег, утром и днем в Приазовье и восточных областях умеренный снег, в Крыму мокрый снег, налипание мокрого снега.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, на дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25 м/с.

Температура ночью будет составлять 5-10°, днем 2-7° мороза; в южной части на протяжении суток 0-5° мороза, на Южном побережье Крыма на протяжении суток 0-3° тепла.

29-30 января в Украине в связи с перемещением циклона с северо- запада ожидается осложнение погодных условий: 29 января в западных и северных областях, 30 января в восточных, центральных, южных областях и в Крыму сильные снегопады, метели, снежные заносы, усиления северо-западного и северного ветра до 15-20 м/с, в западных областях, в Крыму и Приазовье местами 25-30 м/с, на высокогорье Карпат 40 м/с.

31 января на территории Украины ожидается послабление и прекращение осадков и опасных явлений.

30 января температура ночью 10-15° морозу, на севере Левобережья местами до 20° мороза, в восточных областях 7-12° мороза, днем в Украине 5-10° мороза; на Южном побережье Крыма ночью 3-8° мороза, днем 0-5° мороза.

Температура в западных областях ночью 31 января 3-8° мороза, 1 февраля от 4° мороза до 1° тепла, днем от 1° мороза до 4° тепла; в восточных областях и на севере Левобережья 31 января ночью 13-19° мороза, днем 6-12° мороза, 1 февраля ночью 7-13° мороза, днем 1-6° мороза; на остальной территории 31 января ночью 7-13° мороза, днем 2-7° мороза, на юге к 2-4° тепла, 1 февраля ночью 2-8° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, на юге 1-6° тепла.

Завтра в Киеве и области облачно, временами небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура в Киеве ночью 6-8°, днем 4-6° мороза; по области ночью 5-10°, днем 2-7° мороза.

29-30 января ожидается осложнение погодных условий. 29 января снег, утром и днем местами сильный снег, метели, температура ночью 7-12° мороза, днем 2-7° мороза. 30 января небольшой снег, температура ночью 10-15° морозу, днем 5-10° мороза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, ночью 29 и на протяжении 30 января порывы 15-20 м/с. На дорогах гололедица.

31 января -1 февраля в столице и области временами снег, мокрый снег (31 января небольшой). Температура 31 января ночью 7-12° мороза, днем 2-7° мороза; 1 февраля ночью 2-7° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.