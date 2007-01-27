Горбаль предостерег Черновецкого от кадровой ошибки

Власти Киева рассматривают вопрос о назначении Александра РЖАВСКОГО на должность заместителя главы Киевской городской государственной администрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Об этом рассказал народный депутат Украины от Партии регионов Василий ГОРБАЛЬ в интервью газете “Зеркало недели”, опубликованном сегодня.

“Вчера на фракции мы действительно знакомились с претендентом на зама по ЖКХ Александром РЖАВСКИМ”, - сообщил В.ГОРБАЛЬ.

При этом он высказал мнение, что такое назначений будет очередной ошибкой действующего мэра.

“Мне кажется, что это очередная кадровая ошибка ЧЕРНОВЕЦКОГО. РЖАВСКИЙ сам признался, что он не имеет опыта работы в исполнительной власти. Тем более без четкой концепции развития ЖКХ. Думаю, на таком ответственном участке нужен профессионал”, - сказал народный депутат.

По его мнению, это направление можно переподчинить первому заместителю главы КГГА Анатолию ГОЛУБЧЕНКО.

Справка УНИАН. А.РЖАВСКИЙ был кандидатом на пост Президента Украины в 1999 и 2004 годах. Также принимал участие в местных выборах в Киеве в 2006 году как кандидат на пост Киевского городского председателя и набрал 0,05%.

Возглавляет «Всеукраинское политическое объединение «Едына Родына», вошедшее в «Блок беспартийных «Солнце», который выдвинул А.РЖАВСКОГО кандидатом в мэры Киева на последних выборах.

Родился 30 января 1959 года в г. Краматорск Донецкой области. Образование высшее, в 1991 году закончил Полтавский кооперативный институт, экономист. В 1998-2002 гг. - народный депутат Украины. Член Комитета по вопросам молодежной политики, физической культуры и спорта.