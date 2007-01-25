Янукович о консорциуме по транзиту нефти через Черное море

Украина планирует обсудить с Азербайджаном, Казахстаном и Россией возможность объединения усилий для создания консорциума по транзиту нефти в Европу через украинскую территорию.

Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, заявил премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в интервью журналистам в Давосе (Швейцария).

"Мы будем обсуждать возможность объединения усилий Азербайджана, Казахстана и России, будем обсуждать, как нам создать такой консорциум, который был бы заинтересован транспортировать нефть через территорию Украины в Европу", - сообщил В.ЯНУКОВИЧ.

Глава правительства отметил, что во время его встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом АЛИЕВЫМ в рамках Всемирного экономического форума в Давосе они имели возможность обсудить реализацию договоренностей, достигнутых во время визита украинского премьер-министра в Азербайджан.

В.ЯНУКОВИЧ сказал, что Азербайджан после наполнения нефтью нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан будет заинтересован в новых рынках сбыта.

Украинский премьер считает одним из возможных транзитных путей транспортировки азербайджанской нефти нефтепровод Одесса-Броды. И сейчас существует ряд вариантов, в частности, транспортировка танкерами нефти из Супсы (Грузия) в Одессу, а также есть возможность строительства нефтепровода по дну Черного моря до Одессы.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что Россия, Казахстан и компания Shell, работающая в Казахстане, также заинтересованы в путях транспортировки нефти.

Во время пленарной сессии Всемирного экономического форума "Энергетика-2007: новая эра нефтеполитики" глава правительства Украины высказал свою точку зрения на участие Украины в процессе добычи и транспортировки нефти. На конференции рассматривается ситуация на рынках нефти в мире, а также место в них Украины.