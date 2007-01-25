Кушнарева поставили в один ряд с Григорием Сковородой

Евгений Кушнарёв и Василий Салыгин

Сегодня поступает много предложений об увековечении памяти народного депутата Евгения Кушнарёва, в частности, люди предлагают назвать в его честь дворец культуры, мост и гимназию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам председатель Харьковского облсовета Василий САЛЫГИН, комментируя предложения переименовать улицу Сумскую и назвать в честь Е.Кушнарёва станцию метро в Харькове.

«Я не буду рассказывать обо всех существующих предложениях, - сказал В.САЛЫГИН. - Это назвать в честь Евгения Петровича и дворец культуры, и гимназию в Краснокутском районе, которая была обустроена при поддержке Евгения Петровича и под его непосредственным руководством, и мост через овраг на Северной Салтовке, который был построен благодаря Кушнарёву».

В.САЛЫГИН считает, что Е.Кушнарёв «в жизни Харькова, Харьковской области оставил действительно след, достойный почтения, его работа, его жизнь достойны восторга».

«В жизни нашего города, области, страны он всегда играл ведущую роль, никогда не жалел сил, времени, энергии в этой работе. И как гражданин, в первую очередь, как друг и соратник, я имею полное право выступать с такой инициативой», - сказал В.САЛЫГИН.

В.САЛЫГИН отметил, что он сам выдвинул идею переименовать улицу Сумскую в центре Харькова в честь Е.Кушнарёва и поддерживает инициативы других.

«Когда более года назад его арестовали, - сказал В.САЛЫГИН, - у меня промелькнула мысль, что когда-то за его подвиг, за его труд люди присвоят имя Кушнарёва даже не одной станции, а вообще всему метрополитену».

Председатель облсовета при этом отметил, что уважает позиции тех, «кто устанавливает, памятные знаки в Молодежном парке (воинам УПА, жертвам голодоморов – УНИАН), в населенных пунктах Харьковской области, например, Мазепе или кому-то другому», поскольку «каждый народ должен знать и ценить историю, ценить людей, с которыми приходилось вместе жить и работать».

«Мы знаем многих достойных харьковчан – Сковороду, Бекетова, но знаем мы о них из книг. С этим человеком - сказал В.САЛЫГИН о Е.Кушнарёве, - нам пришлось жить в одно время, а многим и работать. Мне пришлось работать под его руководством. И я считаю это жизненным счастьем».

В.САЛЫГИН сообщил при этом, что вопрос переименования улицы Сумской в улицу имени Кушнарёва будет решать сессия облсовета. «Предварительно я разговаривал с городским председателем Михаилом Марковичем ДОБКИНЫМ, будет создана комиссия, которая и рассмотрит этот вопрос», - сказал В.САЛЫГИН.