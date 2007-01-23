Завтра в Украине ожидается дождь и мокрый снег

Завтра в Украине ожидается облачная погода. В западных и северных областях дождь и мокрый снег, местами сильные осадки, налипание мокрого снега; в центральных и восточных областях небольшие дожди, только в южной части преимущественно без осадков.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер в среду ожидается южный, в северной части северо-восточный, 5-10 м/с, в западных областях и южной части порывы 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 4-9°, в южной части местами 11-15° тепла; в северной части ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла.

25-26 января - облачная погода с прояснениями. В восточных, южных областях и в Крыму 25 января осадки преимущественно в виде дождя, температура ночью 2-7° тепла, днем 4-9°, в Крыму 8-13°.

26 января ночью преимущественно без осадков, днем дождь и мокрый снег, температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 1-6° тепла (на юге Крыма на протяжении суток 3-8° тепла). На остальной территории небольшой снег, на дорогах местами гололедица.

Температура 25 января ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 0-5° тепла (в западных областях ночью и днем 1-6° мороза), 26 января понижение температуры ночью до 3-8° мороза, в западных областях при прояснении до 12° мороза, днем до 1-6° мороза. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, 25 января в южных, восточных областях и в Крыму местами порывы 15-20 м/с.

27 января в Крыму, на юге Левобережья, в западных и северных областях, 28 января в Украине, кроме восточной части, небольшой и умеренный снег, мокрый снег (в южной части с дождем); на остальной территории без существенных осадков. Температура ночью 3-9° мороза, в западных областях местами 10-13°, в Карпатах до 16° мороза, днем от 4° мороза до 2° тепла; в южной части, Донецкой и Луганской областях ночью от 4° мороза до 2° тепла, днем 0-6° тепла (на Южном побережье Крыма ночью 3-5°, днем 6-8° тепла).

В Киеве и области в среду облачно. Дождь и мокрый снег, ночью местами по области сильные осадки, налипание мокрого снега. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 0-2° мороза, днем 3-5° тепла; по области ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла.

25-26 января - облачная погода погода с прояснениями. Небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с. Температура 25 января ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 0-5° тепла; 26 января понижение температуры ночью до 3-8° мороза, днем до 1-6° морозу.

27-28 января - временами снег, мокрый снег (ночью 27 января без существенных осадков). Температура ночью 4-9° мороза, днем 0-4° мороза.