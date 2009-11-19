До гибели солдата Морозова капитан размахивал пистолетом

Следователи Военной прокуратуры Южного региона расследуют два уголовных дела по факту смертельного ранения военнослужащего срочной службы Антона Морозова.

Об этом сегодня УНИАН сообщили в Военной прокуратуре Южного региона.

Одно дело возбуждено по факту нарушения внутреннего порядка при несении караульно-гарнизонной службы в 28-й отдельной механизированной бригаде 6-го армейского корпуса. Второе – по факту нарушения правил обращения с оружием, приведшего к смерти солдата.

Следователи, которые расследуют уголовные дела, подтвердили, что Военный суд Одесского гарнизона принял постановление о содержании под стражей офицера 28-й отдельной механизированной бригады 6-го армейского корпуса капитана Виктора КАРПОВА, из табельного оружия которого получил смертельное ранение военнослужащий А.Морозов.

По словам Военного прокурора Южного региона Николая ФЕЩУКА, самым тщательным образом исследуются все обстоятельства гибели А.Морозова. В частности, установлено, что перед совершением преступления «капитан достал пистолет и, фактически злоупотребляя своими должностными обязанностями, чего он категорически не имел права делать, угрожал им, размахивал, производил щелчки, не досылая патрон в патронник».

По словам прокурора, В.КАРПОВ также сознался, что «нарушил правила внутренней службы», и что «из-за его неосторожности произошел выстрел. Другой вопрос, что он утверждает, якобы лично не стрелял», отметил Н.ФЕЩУК.

Следователи Военной прокуратуры, которые расследуют обстоятельства гибели А.Морозова, заверяют, что «не менее чем родственники погибшего военнослужащего Морозова заинтересованы в установлении причин, которые привели к трагедии, - ни о каких попытках «замять» дело не может быть и речи».

Расследование обоих дел следователи намерены завершить на протяжении двух месяцев. Причем в случае признания судом вины офицера В.КАРПОВА по обвинению, которое может быть выдвинуто на основе материалов первого дела, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком 2-8 лет. А признание судом вины за совершение преступления по материалам второго дела – от 3 до 5 лет. Если же будет доказано, что убийство военнослужащего А.Морозова было преднамеренным, суд может вынести приговор о пожизненном заключении капитана В.КАРПОВА.

Как сообщал УНИАН, смертельное ранение из огнестрельного оружия солдат А.Морозов получил 15 ноября.

По первой официальной версии, А.Морозов погиб якобы «из-за неосторожного обращения с оружием». Однако 17 ноября отец погибшего Александр МОРОЗОВ и брат-близнец Алексей, который служил вместе с Антоном, пришли в редакцию одного из изданий и заявили, что «Антон был убит».

Военный суд Одесского гарнизона вынес постановление о взятии под стражу сроком на 10 суток офицера 28-й отдельной механизированной бригады 6-го армейского корпуса капитана В.КАРПОВА.