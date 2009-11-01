В Одесской области от пневмонии скончалась женщина

С диагнозом «острая пневмония» в Балтской районной больнице Одесской области скончалась 41-летняя женщина, которая до госпитализации продолжала несколько дней работать на швейной фабрике, игнорируя признаки заболевания – высокую температуру и кашель.

«Экспресс-диагностика «калифорнийского» гриппа А/Н1N1 не подтвердила, - сообщила УНИАН начальник райотдела здравоохранения Лариса СТРЕМИНОВСКАЯ. - Окончательные результаты будут известны через несколько дней».

По ее словам, обращений других граждан с признаками острой инфекции и пневмонии не зафиксировано, заболеваемость ОРВИ и гриппом на территории Балтского района не превышает сезонного уровня.

Вместе с тем, райотдел запросил в срочном порядке поставить в аптеки Балтского района дополнительную партию препаратов для подавления вируса гриппа.