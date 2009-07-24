В Вооруженных силах продолжается подготовка к параду

В Вооруженных силах и других воинских формированиях Украины продолжается подготовка к параду войск в День Независимости.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны, в соответствии с указом Президента Украины парад войск начнется в Киеве 24 августа в 10 часов.

Командующим парадом назначен командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковника Ивана СВИДА.

По установленной традиции парад войск начнется прохождением по главной улице столицы Украины группы знаменосцев с взводом отдельного полка Президента Украины и роты барабанщиков Киевского военного лицея им. И.Богуна. За ними по Крещатику в составе 20 парадных расчетов пройдут лучшие военнослужащие, которые будут представлять все виды Вооруженных сил, военные учебные заведения, а также другие силовые формирования.

Завершит торжественное прохождение по Крещатику батальон Киевского военного лицея им. Ивана Богуна и сводный военный оркестр.

В соответствии с приказом министра обороны Украины 24 августа в 22 часа в городе-герое Киеве, в городах-героях Севастополе, Одессе, Керчи, а также в городах Виннице, Львове, Житомире, Ривном и Днепропетровске двадцатью залпами салютных установок будут произведены праздничные фейерверки.

Как напомнили в Минобороны, для обеспечения подготовки и проведения парада войск правительство выделило 15 млн. грн. В то же время, по оценкам военных специалистов, это незначительные средства для полноценной организации такого масштабного мероприятия, а следовательно, под вопросом сегодня остается участие в параде боевой авиации, которая, как планировалось, должна была пролететь над центральной частью Киева.

“Поэтому окончательный сценарий парада войск еще не определен. Сейчас принимаем решение, как наиболее оптимально использовать выделенные на проведение парада средства”, - сообщили в Управлении пресс-службы Минобороны.

В военном ведомстве также подтвердили, что военная техника по Крещатику в День Независимости не будет проходить, но около 20 образцов – преимущественно новейших или модернизируемых разработок – будут представлены для осмотра на участке от Майдана Незалежности до Европейской площади.

На сегодняшний день продолжается процесс перемещения участников парада из всех регионов Украины и размещение их в гарнизонах вблизи Киева для дальнейшего проведения совместных тренировок и генеральной репетиции.

В целом запланировано провести несколько совместных репетиций парада в пешем строю на взлетно-посадочной полосе аэродрома Киевского государственного авиационного завода “Авиант” и генеральную репетицию всего парада на улице Крещатик.