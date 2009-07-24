На акции украинского БТА банка охотятся казахские чиновники?

Бывший председатель правления АО "БТА Банк" (Казахстан) Роман СОЛОДЧЕНКО считает, что информационная война, которая ведется вокруг "БТА Банк" (Украина), имеет своей целью захват акций украинского банка. Об этом он заявил в интервью газете «Голос Украины», опубликованном сегодня.

«Информационная война в данном случае – дымовая завеса, под прикрытием которой казахские государственные рейдеры пытаются отобрать акции украинского частного банка. Используемые при этом методы ничем не отличаются от тех, которые применялись при захвате казахского БТА в начале этого года: энергичный «наезд», вбрасывание компромата в средства массовой информации, задействование политических и административных рычагов» - считает финансист.

По его мнению, казахская сторона пытается также оказать давление на руководство Украины. «Казахское чиновники пытаются действовать привычным способом – не по закону, а по понятиям, стремясь оказать давление на власти вашей страны, чтобы они вмешались в ситуацию и дали им возможность получить контроль над украинским банком», - заявил Р.СОЛОДЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, по данным руководства ОАО "БТА Банк" (Украина) казахский "БТА Банк" является одним из акционеров украинского банка, владея долей в 9,9% акций. В июне этого года казахская сторона попробовала осуществить захват банка, выдвинув претензии еще на 39,9% акций, принадлежащих украинским акционерам. В начале года "БТА Банк" (Казахстан) был национализирован правительством и вскоре после этого объявил дефолт по международным обязательствам. В то же время, "БТА Банк" (Украина) стабильно выполняет все свои обязательства перед клиентами. Согласно данным рейтингового агентства "Кредит-Рейтинг", "БТА Банк" (Украина) входит в первую десятку украинских банков по рейтингу надежности депозитных вкладов.