Погром на ул.Гончара содержит три состава преступления – юрист

Во время погрома, организованного 14 июля на строительстве по ул.О.Гончара, 17-23 были нарушены сразу три статьи Уголовного кодекса Украины. Об этом во время пресс-конференции в УНИАН заявил юрист-адвокат Олег Верховский.

«Погром на строительстве содержит сразу три состава преступления. Во-первых, это групповое нарушение общественного порядка, когда использовался слезоточивый газ (ст. 293 УК). Во-вторых, это противодействие законной хозяйственной деятельности (ст. 206). И в-третьих, преднамеренное уничтожение и повреждение имущества (ст. 194)», - отметил адвокат.

«Задача милиции, как правоохранительного органа – соблюдения общественного порядка. Но ни один из присутствующих стражей порядка не делал даже попытки остановить нападавших. Языком Уголовного кодекса это называется пособничество, а те действия, которые совершил народный избранник Куликов – организация нарушений общественного порядка. Каким должно быть неуважение к закону, его полное игнорирование, если депутат, красуясь перед камерами, собственным примером показывает, как ломать бетонное ограждение?», отметил О.Верховский.

Еще одной попыткой доказать незаконность строительных работ на участке по улице О.Гончара, 17-23, О.Верховский считает распространение информации о том, что строительство объекта нарушает рекомендации ЮНЕСКО по охране культурного наследия: "Новая идея рейдеров заключалась в том что, строительство должно проводиться не иначе, как с разрешения ЮНЕСКО. Но в конвенции об охране культурного наследия нет ни одного пункта, который бы обязал застройщика обращаться в ЮНЕСКО с вопросом согласования строительства".