Автомобиль врезался в ограждение поселкового совета

В Симферопольском районе Крыма автомобиль Volkswagen врезался в дерево и ограждение, находящиеся в непосредственной близости от здания поселкового совета курортной Николаевки. В результате аварии пострадали четверо молодых людей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымской Госавтонспекции, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня утром, около 5.00.

«По предварительным данным, не выбрав безопасную скорость, молодой водитель въехал в препятствия, находящиеся возле здания поссовета», - говорится в сообщении ГАИ.

В результате ДТП водитель и трое пассажиров машины - две девушки и молодой человек - доставлены в больницу.

В данное время инцидент расследуется.