Автомобиль врезался в ограждение поселкового совета
20:32, 23 июля 2009Общество
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Пострадали четверо людей
В Симферопольском районе Крыма автомобиль Volkswagen врезался в дерево и ограждение, находящиеся в непосредственной близости от здания поселкового совета курортной Николаевки. В результате аварии пострадали четверо молодых людей.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымской Госавтонспекции, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня утром, около 5.00.
«По предварительным данным, не выбрав безопасную скорость, молодой водитель въехал в препятствия, находящиеся возле здания поссовета», - говорится в сообщении ГАИ.
В результате ДТП водитель и трое пассажиров машины - две девушки и молодой человек - доставлены в больницу.
В данное время инцидент расследуется.
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