Двум киевлянам грозит пять лет за акцию против уничтожения парка

27 июля должен состояться суд над активистами независимого студенческого профсоюза «Прямое действие» и инициативы «Сохраним старый Киев» Андреем и Сергеем МОВЧАН.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил активист общественной инициативы "Сохраним старый Киев" Михаил КАМЕНЕВ.

По его словам, ребят обвиняют в групповом хулиганстве (ст. 296 ч. 2 Уголовного кодекса Украины) во время их участия в акции протеста против застройки парка по улице Уманской в Киеве более года назад, 6 июня 2008 года.

Как сообщили представители общественной инициативы "Сохраним старый Киев", тогда общественные активисты вместе с местными жителями протестовали против вырубки зеленой зоны и приватизации общественного пространства. В ходе акции ее участники демонтировали забор вокруг незаконного, по их словам, строительства. Общественные активисты отмечают, что это было сделано, чтобы привлечь внимание общественности к бездеятельности властей.

По данным инициативы "Сохраним старый Киев", задолго до описанных событий жители улицы Уманской неоднократно пытались обжаловать решение Киеврады о землеотводе – собирали подписи, проводили общественные слушания, обращались в суды. Однако на их требования «чиновники отвечали отписками». "Даже когда городская прокуратура признала выделение земельного участка незаконным, строительство все равно продолжалось. Именно это заставило людей перейти к таким радикальным действиям", - заявляют общественные активисты.

По словам М.КАМЕНЕВА, через полчаса после завершения акции братья МОВЧАН были задержаны сотрудниками милиции. Без объяснений их доставили в Соломенское РУ ГУ МВД, где обвинили в злостном неповиновении милиции. Днем позже без ведома адвоката их привезли в суд, где приговорили к административному штрафу.

"Очень быстрому освобождению активистов помогло вмешательство омбудсмана Нины КАРПАЧЕВОЙ, которая признала правомерными действия протестующих. Но через несколько месяцев против Андрея и Сергея милиция возбудила уголовное дело", - сообщил М.КАМЕНЕВ.

По его словам, в милицейском протоколе значится, что братья МОВЧАН вместе с группой неустановленных лиц «по мотивам явного неуважения к обществу» осуществили действия, которые следствие расценило как хулиганские. Также в документах значится, что целью активистов было «противопоставить себя обществу и показать пренебрежение к духовным ценностям граждан». Теперь братьям МОВЧАН угрожает до 5 лет лишения свободы.

Участники инициативы «Сохраним старый Киев» заявляют, что уголовное преследование их товарищей означает ни что другое, как факт репрессий против активных граждан. «Прибегая к акциям прямого действия, нам неоднократно удавалось добиваться отмены варварской застройки. Подобным образом была спасена Пейзажная аллея и остановлено разрушение Октябрьской больницы. Кроме того, застройщики уже пытались репрессировать участников протеста по ул. Гончара, где также был демонтирован забор. Но суд признал правоту протестующих», - говорится в сообщении инициативы «Сохраним старый Киев».

Общественные активисты заявляют, что акция протеста на улице Уманской была направлена на защиту общественных интересов и проходила без нарушения закона. «Явное неуважение к обществу выражают именно застройщики, которые позволяют себе приватизировать общую собственность, вырубать парки, застраивать детские площадки, уничтожать достопримечательности архитектуры», - заявляют они.