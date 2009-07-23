Водитель машины, в которой погиб Пелых, - в психбольнице

Милиция подозревает, что так он пытается смягчить наказание. Водитель автомобиля «Хонда» Олег Кириллов, которого подозревают в причастности к гибели известного телеведущего Игоря Пелыха в ДТП 8 мая в Киеве, — в психушке. Руководитель пресс-службы столичной милиции Владимир Полищук рассказал «Сегодня»,что Кириллову назначили психиатрическую экспертизу в больнице имени Павлова, поскольку тот утверждает, что в момент аварии пьян не был, а с ним случился эпилептический припадок. Там он пролежит месяц. «Подозреваемый сменил адвоката и тактику защиты, — говорит Полищук. — Мы предполагаем, что Кириллов специально лег в больницу на проверку, ведь если врачи докажут, что в момент ДТП у него был приступ, наказание, вместо 10 лет тюрьмы, будет чисто символическим. Он говорит, что у него и раньше были такие приступы, хотя Инна, которая выжила в ДТП, дала показания, что Кириллов пил водку».