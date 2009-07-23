В Киеве надо не тарифы повышать, а снижать себестоимость

В Кабинете министров Украины считают, что альтернативой повышения в Киеве тарифов на жилищно-коммунальные услуги может быть сокращение их себестоимости.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, начальник Государственной жилищно-коммунальной инспекции Александр МАЗУРЧАК на пресс-конференции на тему: «Коммунальные тарифы для киевлян: КМУ vs мэрия».

По его словам, на сегодня существует экономическая целесообразность в повышении тарифов. “Она заключается в том, что поднялись цены на энергоносители, и сегодня возмещение основных тарифов составляют меньше половины их себестоимости”, - сказал заместитель министра.

А.МАЗУРЧАК отметил, что достаточно весомое повышение коммунальных тарифов в Киеве с 1 июня стало результатом, прежде всего, “плохого менеджмента Киевской горгосадминистрации”, ведь когда в других городах тарифы повышались постепенно, столичная власть “заигрывала с людьми”.

Заместитель министра подчеркнул, что существует три пути выхода из ситуации, связанной с тарифами на ЖКУ в Киеве: повысить тарифы до их себестоимости; если это невозможно, то повышать их постепенно и компенсировать предприятиям, которые предоставляют коммунальные услуги, разницу из городского бюджета; или уменьшать себестоимость услуг.

“Я бы обратил внимание именно на это. Я считаю, что Киев является уникальным местом, где “Киевэнерго” и Дарницкая ТЭЦ, так и “Киевводоканал”, как естественные монополии, имели уникальную возможность держать самые низкие цены по себестоимости, потому что это высокая концентрация. Чем выше концентрация, тем ниже себестоимость продукции”, - подчеркнул А.МАЗУРЧАК. В то же время он отметил, что “никто ничего не делает для того, чтобы эту себестоимость уменьшать”.

А.МАЗУРЧАК подчеркнул, что из госбюджета на погашение разницы в тарифах правительство в прошлом году выделило 3,2 млрд. грн., в этом году - 2 млрд. грн.

“То есть это то, что должен был по закону делать Киев и возмещать средства из городского бюджета... Сегодня строятся такие защитные барьеры, чтобы дать возможность городской власти принять меры по уменьшению себестоимости этих услуг”, - отметил А.МАЗУРЧАК.

Держать “такой прессинг”, по его словам, очень долго государство не сможет. При этом он подчеркнул, что на сегодня Украина потребляет в 3-4 раза больше энергоносителей, чем другие страны.

По убеждению А.МАЗУРЧАКА, столичная власть сейчас должна разрабатывать серьезные меры по энергосбережению.

Вместе с тем он утверждает, что Верховная Рада и Кабинет министров через МинЖКХ за два прошедших года выделили 50 млн. грн. на реализацию мер по энергосбережению, но Киев отказался взять эти средства. “Просто отказался без всяких объяснений. Сказали, что мы не можем освоить. Средства выделялись именно на энергосберегающие мероприятия и, в первую очередь, на установление счетчиков и регуляторов”, - отметил А.МАЗУРЧАК.

По убеждению заместителя министра, от повышения тарифов столичные коммунальные предприятия “не выиграют”.

“При повышении тарифов и принятии распоряжения, оно должно было быть сразу подтверждено решениям сессии Киеврады о выделении средств на компенсации предприятиям за льготников. На это средства никто не выделяет. Вместо этого на 350-400 тыс. человек (льготников) выписано, что им покрывается разница в этих тарифах... Но средства (компенсация за разницу в тарифах) коммунальным предприятиям и тем, кто производит коммунальные услуги, возвращаться не будут. Распоряжение принято до 1 января в 2010 г., то есть на полгода - к выборам. И потому никто не собирается ни водоканалу возмещать, ни коммунальным предприятиям, ни жэкам, никто ничего возмещать не будет. Расчеты просто зависнут. Кто-то получит дивиденды, а кто-то не сможет подавать воду”, - сказал А.МАЗУРЧАК.

В свою очередь, присутствующий на пресс-конференции депутат Киеврады Дмитрий АНДРИЕВСКИЙ заявил, что столичная власть уже прорабатывает вопрос о новом повышении коммунальных тарифов с 1 сентября.

Он выразил надежду, что Президент остановит действие “антинародных, антикиевских тарифов” и сделает соответствующие выводы “по вопросу пребывания ЧЕРНОВЕЦКОГО на этом посту” (главы КГГА – УНИАН).

Как сообщал УНИАН, с 1 июня в Киеве, согласно распоряжениям КГГА, тарифы на воду и отопление были увеличены приблизительно вдвое. Тарифы на услуги за содержание домов, сооружений и придомовых территорий, которые предоставляются ЖЭО, определены по каждому дому отдельно.

Кабинет министров Украины приостановил действие трех распоряжений КГГА от 29 апреля 2009 года о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Также правительство обратилось к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с предложением отменить распоряжение председателя КГГА Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Мэр Киева заявил, что Кабмин незаконно отменил распоряжения столичной администрации о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Он утверждает, что тарифы в Киеве установлены в строгом соответствии с законодательством.