С подозрением на малярию госпитализирован работник авиакомпании

В инфекционную больницу Кировограда с подозрением на малярию госпитализирован 38-летний инженер авиакомпании.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС в Кировоградской области.

Мужчина недавно вернулся из командировки из Республики Конго. Состояние больного оценивается как средней степени тяжести.