Украинцы назвали самую надежную валюту

На протяжении двух последних кварталов наблюдается незначительный рост доверия украинцев к национальной валюте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил генеральный директор компании ИФАК Украина Сергей ГОВОРУХА, комментируя результаты проведенного исследования.

По его словам, если в феврале гривне в целом выражали доверие 24% респондентов, то в июле – 34%. При этом продолжает оставаться высоким уровень недоверия к национальной валюте (44%), хотя он и сократился, по сравнению с данными, полученными во время предыдущего исследования (в феврале гривне не доверяли 52% граждан).

Аналогично за указанный период возросли показатели доверия граждан к доллару (24% в феврале, 35% в июле) и евро (43% в феврале, 55% в июле).

Как отметил С.ГОВОРУХА, евро продолжает оставаться в представлениях украинцев самой надежной валютой, которой они доверяют больше других и в которой предпочитают хранить свои сбережения.

Мониторинговое исследование «5 фактов об украинцах» проводилось с 5 по 15 июля Международным исследовательским агентством ИФАК Украина. В рамках проекта в городах с населением 50 тыс. и больше человек методом интервью было опрошено 1,5 тыс. респондентов в возрасте от 20 до 60 лет. Статистическая ошибка выборки составляет 3%.