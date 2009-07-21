Экономическая ситуация в США будет тяжелой

Экономическая ситуация в США до конца года будет оставаться тяжелой, заявил официальный представитель Белого дома Роберт Гиббс.

"В начале этого года мы наблюдали тяжелую ситуацию в экономике. Я думаю, до конца года ситуация будет оставаться тяжелой", - сказал Гиббс на брифинге в Белом доме в понедельник.

15 июля Федеральная резервная система США выпустила прогноз, согласно которому динамика падения экономики страны в 2009 году будет медленнее, чем эксперты полагали в мае, зато рост безработицы будет выше первоначальных ожиданий, говорится в очередном прогнозе. Согласно прогнозу, падение экономики ожидается на уровне 1-1,5%. В мае ФРС предсказывала падение на уровне между 1,3% и 2%.

Улучшение прогноза связано с тем, что состояние экономики в первой половине 2009 года оказалось не таким тяжелым, как ожидалось ранее, отмечает ФРС.

Вместе с тем рост безработицы остается угрожающим. ФРС предсказывает, что процент безработных в стране к концу года может достичь 10,1%. Ранее ведомство в качестве максимальной цифры называло 9,6%.

В июне уровень безработицы достиг 9,5% - максимального показателя за 26 лет.

РИА "Новости"